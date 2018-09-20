FACUA Andalucía muestra su preocupación por la situación de la renta mínima de inserción social
La federación ha tenido constancia de que existen beneficiarios de la prestación que llevan más de siete meses esperando recibir la ayuda y sin recibir información sobre ella.
FACUA.org
Andalucía-20/09/2018
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