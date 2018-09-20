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FACUA Andalucía muestra su preocupación por la situación de la renta mínima de inserción social

La federación ha tenido constancia de que existen beneficiarios de la prestación que llevan más de siete meses esperando recibir la ayuda y sin recibir información sobre ella.

FACUA.org
Andalucía-20/09/2018
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FACUA Andalucía muestra su preocupación por los retrasos en el pago que están sufriendo los beneficiarios de la renta mínima de inserción social que aprobó la Junta de Andalucía en diciembre de 2017. Según denuncian los afectados, los solici

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