Nuestras accionesEtiquetado de los productos pesqueros

FACUA Andalucía organiza diversas conferencias en el marco de la campaña del FROM

Desarrollará charlas en cuatro provincias con la finalidad de informar y concienciar a los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-23/10/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA celebrará cuatro conferencias en otras tantas provincias sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la

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