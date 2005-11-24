FACUA Andalucía participa en las jornadas 'Las Cartas de Servicios: Un Punto de encuentro'
Organizadas por la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
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Andalucía-24/11/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA participará el próximo 28 de noviembre en las jornadas sobre Las Cartas de Servicios: Un punto de encuentro, que organiza en Granada la Dirección General de Administración Electrónic