FACUA Andalucía pide a la Junta que haga públicas las marcas fraudulentas de aceite de oliva virgen extra
Según publica el diario 'El País', catorce muestras analizadas en los laboratorios de la Consejería de Agricultura son en realidad aceites de menor calidad.
FACUA.org
Andalucía-24/11/2010
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FACUA Andalucía ha reclamado al Gobierno autonómico que haga públicas cuáles son las marcas de aceite de oliva virgen extra en las que ha detectado fraude en su composición al incluir aceites de peor calidad.
El secretario general de FACUA Andalucí