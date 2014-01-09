FACUA Andalucía pide a la Junta que la reducción de burocracia no merme los derechos de los usuarios
La federación considera positivo agilizar la gestión de trámites administrativos, pero exige que se garanticen los derechos de los consumidores y el respeto al medio ambiente.
FACUA.org
Andalucía-09/01/2014
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FACUA Andalucía exige al Gobierno andaluz que las medidas normativas anunciadas para simplificar los trámites administrativos que afectan a la creación de empresas no supongan una merma de los derechos de los consumidores y del respeto al medio ambiente.
La presidenta