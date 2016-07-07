FACUA Andalucía pide a la Junta que no eluda su obligación de control sobre las gasolineras desatendidas
La federación envía un escrito a los grupos parlamentarios en el que les insta a la revisión y actualización de la legislación existente para garantizar la seguridad y los derechos básicos de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-07/07/2016
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FACUA Andalucía ha enviado un escrito a los grupos políticos que debaten este jueves en el Parlamento autonómico sobre las gasolineras desatendidas en el que les requiere que refuercen la protección de los consumidores ante el auge y proliferación de las gasolin