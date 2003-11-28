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FACUA Andalucía pide al consejero de Salud información detallada sobre las infecciones causadas a pacientes del Hospital de Jerez

La Federación muestra su preocupación ante la situación y pide a Vallejo que informe de forma clara y comprometida sobre los resultados de la investigación.

FACUA.org
Andalucía-28/11/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha remitido un escrito al consejero de Salud andaluz, Francisco Vallejo, para solicitarle una actuación transparente en la investigación del equipo de Cirugía Oftalmológica

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