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FACUA Andalucía prepara el lanzamiento de una campaña sobre envejecimiento activo

El programa prevé la publicación de un dossier con la revista Consumerismo y la edición de una guía específica sobre la materia.

FACUA.org
Andalucía-17/12/2012
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FACUA Andalucía prepara el lanzamiento de una campaña sobre envejecimiento activo con el objetivo de ayudar a las personas mayores a vivir y mantenerse en condiciones saludables.

El programa, subvencionado por la Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Andaluc&i

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