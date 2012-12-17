FACUA Andalucía prepara el lanzamiento de una campaña sobre envejecimiento activo
El programa prevé la publicación de un dossier con la revista Consumerismo y la edición de una guía específica sobre la materia.
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Andalucía-17/12/2012
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FACUA Andalucía prepara el lanzamiento de una campaña sobre envejecimiento activo con el objetivo de ayudar a las personas mayores a vivir y mantenerse en condiciones saludables.
El programa, subvencionado por la Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Andaluc&i