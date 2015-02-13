FACUA Andalucía presenta un manifiesto junto a CCOO-A y UGT-A contra el auge de gasolineras desatendidas
Este tipo de establecimientos vulnera los derechos de los consumidores al poner en peligro la seguridad, entre otras cuestiones, además de suponer una fuerte discriminación hacia las personas con minusvalías.
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Andalucía-13/02/2015
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De izquierda a derecha, José Manuel Cerrejón, de CC OO-A; Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía; y Manuel Camacho, de UGT-A; en un momento de la presentación.
FACUA Andalucía ha presentado este viernes un manifiesto junto a los sindicatos CCOO-A y UGT-A contra la proliferación de las gasolineras desatendidas, por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios, e