Nuestras acciones

FACUA Andalucía presenta un manifiesto junto a CCOO-A y UGT-A contra el auge de gasolineras desatendidas

Este tipo de establecimientos vulnera los derechos de los consumidores al poner en peligro la seguridad, entre otras cuestiones, además de suponer una fuerte discriminación hacia las personas con minusvalías.

FACUA.org
Andalucía-13/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía ha presentado este viernes un manifiesto junto a los sindicatos CCOO-A y UGT-A contra la proliferación de las gasolineras desatendidas, por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios, e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos