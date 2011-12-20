FACUA Andalucía publica la guía ‘Viaja con tus derechos’
Ofrece información a los consumidores sobre sus derechos en caso de inconvenientes, abusos y fraudes en el transporte aéreo, marítimo y ferroviario.
FACUA.org
Andalucía-20/12/2011
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FACUA Andalucía ha editado una guía titulada Viaja con tus derechos para que todos los consumidores estén correctamente informados sobre cuáles son los pasos a seguir frente a los principales inconvenientes, abusos y fraudes a los que podrían enfrentar