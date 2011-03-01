FACUA Andalucía realiza un CD interactivo en materia medioambiental
Bajo el título 'El consumidor responsable', está patrocinado por la Consejería de Medio Ambiente y dirigido a jóvenes andaluces.
FACUA.org
Andalucía-01/03/2011
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FACUA Andalucía ha realizado un CD interactivo en materia medioambiental que bajo el título El consumidor responsable busca concienciar a los más jóvenes sobre su papel como consumidores en la sostenibilidad del medio ambiente.
El CD, a través de