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FACUA Andalucía realiza un CD interactivo en materia medioambiental

Bajo el título 'El consumidor responsable', está patrocinado por la Consejería de Medio Ambiente y dirigido a jóvenes andaluces.

FACUA.org
Andalucía-01/03/2011
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FACUA Andalucía ha realizado un CD interactivo en materia medioambiental que bajo el título El consumidor responsable busca concienciar a los más jóvenes sobre su papel como consumidores en la sostenibilidad del medio ambiente.

El CD, a través de

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