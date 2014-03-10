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FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las tarifas eléctricas

Analiza los precios ofertados por las compañías en el mercado libre a los consumidores y los compara con la Tarifa de Último Recurso en dos periodos de 2013.

FACUA.org
Andalucía-10/03/2014
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FACUA Andalucía ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas eléctricas en el mercado libre ofertadas a los consumidores en enero y diciembre de 2013 con la Tarifa de Último Recurso.

El informe se ha realizado en el marco de una campaña subvencionada po

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