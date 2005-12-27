FACUA Andalucía rechaza en la Comisión de Precios las subidas de los taxis de seis provincias y las de Tussam
La Federación vota a favor de las tarifas propuestas para los taxis de Cádiz y se abstendrá en las de Huelva y Jaén.
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Andalucía-27/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha votado hoy en la Comisión de Precios de Andalucía en contra de las subidas de los taxis de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla propuestas por sus respectivos ayuntamientos para 2005. FACUA A