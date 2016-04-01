FACUA Andalucía reclama a la Junta que abra expediente sancionador al grupo Volkswagen
Sigue sin recibir respuesta a la denuncia que presentó hace ya seis meses ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud.
FACUA.org
Andalucía-01/04/2016
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FACUA Andalucía reclama a la Junta que abra expediente sancionador a las filiales en España del grupo Volskwagen por el fraude de las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel.
Hace ya seis meses de la denuncia presentada el 9 de octubre por FACUA Andaluc&