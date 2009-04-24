FACUA Andalucía reclama a Obras Públicas y Transportes que corrija varias irregularidades en los recibos emitidos por el Metro de Sevilla
El nombre de la empresa, su dirección y el CIF no aparecen o son incorrectos, según el modelo de recibo, además de omitir que los importes incluyen el IVA y el Seguro Obligatorio de Viajeros.
FACUA.org
Sevilla-24/04/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha reclamado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que corrija varias irregularidades en los recibos emitidos por el Metro de Sevilla.
Así, el nombre de la empresa, su direcci&oa