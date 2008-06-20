FACUA Andalucía reclama la participación de los consumidores en la Comisión de Seguimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012
Presenta sus alegaciones y recuerda el compromiso suscrito por Chaves en enero en el Acuerdo para la Efectividad del Pacto que firmó con las federaciones de consumidores.
FACUA.org
Andalucía-20/06/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha presentado sus alegaciones al borrador del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ante la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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