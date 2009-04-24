FACUA Andalucía reclama un cambio de denominación de la Consejería de Salud coherente con sus competencias en Consumo
Demanda celeridad en la reestructuración de la Consejería para asumir sus nuevas competencias.
FACUA.org
Andalucía-24/04/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA reclama un cambio de denominación en la Consejería de Salud coherente con sus nuevas competencias en materia de Consumo, que antes dependían de Gobernación.
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