FACUA Andalucía remite de los candidatos a las Autonómicas un documento de propuestas sobre políticas relacionadas con el Consumo
La Federación presenta una batería de reivindicaciones en materia de participación ciudadana, protección de los consumidores, servicios públicos, vivienda, medio ambiente, políticas sociales y relaciones de los ciudadanos con la Administración.
FACUA.org
Andalucía-04/03/2004
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha remitido a los partidos políticos que concurren a las Elecciones Autonómicas un documento de propuestas sobre políticas relacionadas con el Consumo, entre las que se incluyen «una pro