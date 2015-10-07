FACUA Andalucía se suma a las concentraciones convocadas por el Día Mundial del Trabajo Decente
Con el lema "Stop a la avaricia empresarial", la federación apoya la lucha por un trabajo realizado de forma libre, en igualdad, seguro y humanamente digno.
FACUA.org
Andalucía-07/10/2015
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FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, se suma a los actos reivindicativos convocados y hace un llamamiento a la participación en todas las provincias andaluzas para hoy 7 de octubre con motivo del Día Mundial del Trab