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FACUA Andalucía se suma a las manifestaciones convocadas en solidaridad con la población refugiada

La federación exige al Gobierno y a la Unión Europea el cumplimiento de las políticas en materia de asilo y refugio.

FACUA.org
Andalucía-11/09/2015
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FACUA Andalucía, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, muestra su apoyo y llama a la participación ciudadana en las manifestaciones convocadas en las ocho provincias andaluzas en solidaridad con la población refugiada (picha

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