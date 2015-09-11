FACUA Andalucía se suma a las manifestaciones convocadas en solidaridad con la población refugiada
La federación exige al Gobierno y a la Unión Europea el cumplimiento de las políticas en materia de asilo y refugio.
FACUA.org
Andalucía-11/09/2015
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