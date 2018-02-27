FACUA Andalucía se suma a los actos del 28F en defensa de los derechos de los consumidores
La federación llama a la participación de los usuarios en la manifestación que saldrá desde la estación de Santa Justa a las 12.00 horas para terminar en el Teatro de la Maestranza de la capital hispalense.
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Andalucía-27/02/2018
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FACUA Andalucía se suma a la manifestación convocada por distintas entidades sociales este miércoles 28 de febrero en Sevilla, con motivo del Día de Andalucía. La movilización, que partirá desde la estación de trenes de Santa Justa a las 12.