FACUA Andalucía urge a la Junta a elaborar de una vez el nuevo reglamento del ciclo urbano del agua
La federación critica que a pesar del impulso recibido en 2014 y los años de trabajo de los diferentes agentes implicados, el Gobierno andaluz sigue sin sacar adelante la nueva ley.
FACUA.org
Andalucía-25/05/2016
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FACUA Andalucía urge a la Junta de Andalucía a elaborar de una vez el nuevo reglamento para el ciclo urbano del agua, una norma más que necesaria, ya que la actual es de 1991 y sólo contempla el abastecimiento y ha sufrido numerosas modificaciones por encontrarse desac