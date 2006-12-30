FACUA Andalucía valora el Proyecto de Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética
Considera positivo que se aborde una norma de estas características destinada a fomentar el uso de las energías renovables y desarrollar políticas eficaces de ahorro energético.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2006
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FACUA Andalucía ha comparecido en el Parlamento Andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética.
La Federación valora positivamente que se aborde una norma de estas características destin