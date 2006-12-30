Más noticias

FACUA Andalucía valora el Proyecto de Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética

Considera positivo que se aborde una norma de estas características destinada a fomentar el uso de las energías renovables y desarrollar políticas eficaces de ahorro energético.

FACUA.org
Andalucía-30/12/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía ha comparecido en el Parlamento Andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética.

La Federación valora positivamente que se aborde una norma de estas características destin

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos