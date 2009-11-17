FACUA Andalucía valora en el Parlamento el Proyecto de Ley sobre la dignidad en el proceso de la muerte
Este desarrollo normativo aporta seguridad jurídica a situaciones que se producen en la práctica por el avance tecnológico que puede aplicarse en el proceso de la muerte.
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Andalucía-17/11/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha comparecido este martes en el Parlamento andaluz para exponer sus valoraciones sobre el Proyecto de Ley sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.
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