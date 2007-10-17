FACUA Andalucía valora negativamente la Orden que regula las tarifas de inspección periódica de las instalaciones de gas
De acuerdo con la nueva norma, que entró en vigor ayer, los usuarios tendrán que hacer frente a unos gastos que antes soportaban las empresas y que además tendrán carácter retroactivo.
FACUA.org
Andalucía-17/10/2007
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