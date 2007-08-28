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FACUA Andalucía valora negativamente la propuesta de las nuevas tarifas de ITV para 2007

La Federación rechaza la cuantía de la nueva tarifa en el supuesto de medición de emisiones acústicas.

FACUA.org
Andalucía-28/08/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA rechaza el importe de la nueva tarifa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ya que la propuesta no viene acompañada de una memoria justificativa, hecho que provoca que no se pueda va

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