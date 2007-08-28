FACUA Andalucía valora negativamente la propuesta de las nuevas tarifas de ITV para 2007
La Federación rechaza la cuantía de la nueva tarifa en el supuesto de medición de emisiones acústicas.
FACUA.org
Andalucía-28/08/2007
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