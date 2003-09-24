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FACUA Andalucía y Al-Andalus consideran de enorme trascendencia política la unanimidad en las críticas contra el proyecto de Ley de Consumidores

Los grupos parlamentarios PP, PA, IU-CA y Mixto han criticado severamente el proyecto normativo, en sintonía con los argumentos del Consejo Económico y Social y el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-24/09/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, consideran de enorme trascendencia política la unanimidad en las críticas contra el proyecto de Ley de Consumidores p

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