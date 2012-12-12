FACUA Andalucía y ASA instan a la Junta a actualizar el reglamento del suministro domiciliario de agua
Ambas organizaciones coinciden en que la revisión y modificación del reglamento debe ser fruto del consenso y colaboración entre administración, empresas suministradoras y consumidores.
FACUA.org
Andalucía-12/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía y la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) instan a la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de actualización del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, que rige las relaciones entre las empres