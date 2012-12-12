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FACUA Andalucía y ASA instan a la Junta a actualizar el reglamento del suministro domiciliario de agua

Ambas organizaciones coinciden en que la revisión y modificación del reglamento debe ser fruto del consenso y colaboración entre administración, empresas suministradoras y consumidores.

FACUA.org
Andalucía-12/12/2012
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FACUA Andalucía y la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) instan a la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de actualización del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, que rige las relaciones entre las empres

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