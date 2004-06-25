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FACUA Andalucía y Carrefour firman un convenio de concertación

Entre los objetivos del convenio se incluye una mesa de mediación para resolver por la vía del diálogo las reclamaciones de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-25/06/2004
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y el director regional de Carrefour, Pedro Delgado Márquez, han firmado hoy un convenio de colaboración en la sede de FACUA, en Sev

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