FACUA Andalucía y Carrefour firman un convenio de concertación
Entre los objetivos del convenio se incluye una mesa de mediación para resolver por la vía del diálogo las reclamaciones de los consumidores.
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Andalucía-25/06/2004
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y el director regional de Carrefour, Pedro Delgado Márquez, han firmado hoy un convenio de colaboración en la sede de FACUA, en Sev