FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria firman un convenio de colaboración
Ambas entidades se comprometen a solventar los conflictos que puedan surgir a través de la mediación.
FACUA.org
Andalucía-17/07/2008
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