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FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria firman un convenio de colaboración

Ambas entidades se comprometen a solventar los conflictos que puedan surgir a través de la mediación.

FACUA.org
Andalucía-17/07/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria han firmado un convenio de colaboración. Entre sus principales objetivos se encuentran fomentar y difundir medidas de formaci&o

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