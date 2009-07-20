FACUA Andalucía y Faitel alertan a los consumidores sobre instaladores 'piratas' de equipos de TDT
Ambas organizaciones instan a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad.
FACUA.org
Andalucía-20/07/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel) alertan a los consumidores sobre instaladores piratas de equipos de Televisión Digital Terrestre (TDT), no inscrito