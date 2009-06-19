FACUA Andalucía y Faitel firman un convenio de colaboración
Fomentará medidas de información, formación y protección de los usuarios y se propiciarán mecanismos de resolución amistosa de conflictos.
FACUA.org
Andalucía-19/06/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel) han firmado un convenio de colaboración.
El convenio ha sido suscrito por la presidenta de FACUA Andalucía,