FACUA Andalucía y Gas Natural firman un convenio para promover medidas de información y protección de los usuarios de servicios energéticos
Articularán mecanismos de mediación amistosa para la resolución de conflictos y la realización de estudios e intercambio de información relacionada con el consumo energético.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2006
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