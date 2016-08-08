FACUA anima a los afectados por cancelaciones y grandes retrasos de Delta a que reclamen compensaciones
La compañía aérea ha informado de que ninguno de sus vuelos programados para este lunes va a despegar y no da detalles sobre cuándo se reanudarán.
FACUA.org
Europa-08/08/2016
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A partir de tres horas de retraso, las compañías aéreas tienen que compensar con 600 euros para vuelos de más de 3.500 km. | Imagen: flickr.com/14652587@N05 (CC BY 2.0).
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