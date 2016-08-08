Nuestras accionesPor un fallo en sus sistemas informáticos

FACUA anima a los afectados por cancelaciones y grandes retrasos de Delta a que reclamen compensaciones

La compañía aérea ha informado de que ninguno de sus vuelos programados para este lunes va a despegar y no da detalles sobre cuándo se reanudarán.

FACUA.org
Europa-08/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción anima a los usuarios afectados por los retrasos y cancelaciones de la aerolínea estadounidense Delta Airlines a que reclamen las compensaciones a las que tienen derecho. La empresa ha informado de que, debido a un fallo general en sus sistemas inform&aac

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