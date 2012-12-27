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FACUA anima a los usuarios a denunciar los abusos de las operadoras móviles con la campaña #Movilderechos

La asociación ofrece asesoramiento en su web y sus perfiles en Facebook y Twitter sobre conflictos que puedan sufrir con las compañías de telecomunicaciones móviles.

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Andalucía-27/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción anima a los consumidores a denunciar los abusos de las operadoras móviles con la campaña #Movilderechos, con la que ofrece asesoramiento sobre los conflictos que puedan sufrir con las compañías de telecomunicaciones móviles.</

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