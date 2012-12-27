FACUA anima a los usuarios a denunciar los abusos de las operadoras móviles con la campaña #Movilderechos
La asociación ofrece asesoramiento en su web y sus perfiles en Facebook y Twitter sobre conflictos que puedan sufrir con las compañías de telecomunicaciones móviles.
FACUA.org
Andalucía-27/12/2012
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