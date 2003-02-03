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FACUA aplaude el compromiso por la paz mostrado por numerosos representantes del mundo de la cultura en la ceremonia de los Goya

La Federación anuncia que se sumará a las movilizaciones contra la guerra.

FACUA.org
España-03/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) aplaude el compromiso por la paz y la valentía mostrada por numerosos representantes del mundo de la cultura en la ceremonia de los premios Goya celebrada el pasado sábado.

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