FACUA aplaude las movilizaciones del Movimiento 15M
Confía en que el Gobierno actúe con proporcionalidad ante la presencia en las calles de los ciudadanos durante la jornada de reflexión y el día de las Elecciones.
FACUA.org
España-20/05/2011
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