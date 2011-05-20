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FACUA aplaude las movilizaciones del Movimiento 15M

Confía en que el Gobierno actúe con proporcionalidad ante la presencia en las calles de los ciudadanos durante la jornada de reflexión y el día de las Elecciones.

FACUA.org
España-20/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aplaude las movilizaciones de los ciudadanos en torno a la plataforma ¡Democracia Real Ya! y los movimientos asamblearios que han surgido en distintas ciudades tanto en España como de otros países, que están conociéndose tambié

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