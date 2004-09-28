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FACUA apoya decisión del Gobierno de poner punto y final al pacto con Farmaindustria

La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas que analicen el importante gasto que conlleva para la Sanidad Pública la entrada de los visitadores farmacéuticos en los centros sanitarios en horarios de consulta.

FACUA.org
España-28/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) apoya la decisión anunciada hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso por el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, de que su departamento no renovará el pacto que

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