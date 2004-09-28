FACUA apoya decisión del Gobierno de poner punto y final al pacto con Farmaindustria
La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas que analicen el importante gasto que conlleva para la Sanidad Pública la entrada de los visitadores farmacéuticos en los centros sanitarios en horarios de consulta.
FACUA.org
España-28/09/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) apoya la decisión anunciada hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso por el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, de que su departamento no renovará el pacto que