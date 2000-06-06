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FACUA apoya que se prime a los servicios médicos más eficientes y no a los que arrastren listas de espera

Considera que una solución basada en desviar pacientes a la Sanidad Privada supone una falta de interés por solucionar los problemas de la Pública.

FACUA.org
Andalucía-06/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) apoya la propuesta del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, de hacer públicos los datos de las listas de espera de todos los servicios médicos para que los p

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