FACUA apoya que se prime a los servicios médicos más eficientes y no a los que arrastren listas de espera
Considera que una solución basada en desviar pacientes a la Sanidad Privada supone una falta de interés por solucionar los problemas de la Pública.
FACUA.org
Andalucía-06/06/2000
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