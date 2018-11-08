Nuestras accionesCasi cinco mil vehículos afectados

FACUA asesora a la chilena Odecu en su demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones

La asociación de consumidores sudamericana presenta la primera acción judicial contra el gigante alemán en América Latina por un caso que afecta a 11 millones de vehículos en todo el mundo.

FACUA.org
Internacional-08/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ofrece asesoramiento jurídico a la organización chilena de consumidores Odecu en su demanda a la multinacional automovilística Volkswagen por el fraude de las emisiones, en la que es la primera acción judicial en América Latin

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