FACUA asesora a la chilena Odecu en su demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
La asociación de consumidores sudamericana presenta la primera acción judicial contra el gigante alemán en América Latina por un caso que afecta a 11 millones de vehículos en todo el mundo.
FACUA.org
Internacional-08/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ofrece asesoramiento jurídico a la organización chilena de consumidores Odecu en su demanda a la multinacional automovilística Volkswagen por el fraude de las emisiones, en la que es la primera acción judicial en América Latin