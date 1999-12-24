FACUA asesora a los usuarios que se dispongan a viajar durante las fiestas Navideñas
Si se produce overbooking en un vuelo regular, la compañía aérea deberá indemnizar al pasajero si éste acredita los daños y perjuicios ocasionados.
FACUA.org
España-24/12/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ofrece una serie de consejos a los usuarios que se dispongan a realizar un viaje para pasar las fiestas navideñas fuera de casa, detallando los aspectos a tener en cuenta al contratar estos servicio