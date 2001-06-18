FACUA asesora a los usuarios sobre sus derechos al contratar los servicios de una agencia de viajes
La Federación advierte que los catálogos publicitarios tienen la misma validez que un contrato.
FACUA.org
España-18/06/2001
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Ante la cercanía de las vacaciones, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ofrece un decálogo de recomendaciones para los usuarios que se dispongan a contratar los servicios de una agencia de viajes:
1. Compruebe que el ca