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FACUA Asturias considera caótico el protocolo del Ayuntamiento de Gijón para dar citas a los usuarios

Cuando el ciudadano asiste a realizar trámites administrativos, se le requiere una cita telefónica previa, pero cuando la solicita, se le indica que no es necesario, lo que retrasa notablemente las gestiones.

FACUA.org
Asturias-15/11/2008
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FACUA Asturias ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de Gijón para instarle a proporcionar medidas para evitar demoras indebidas en las gestiones que tengan que llevar a cabo los ciudadanos, ya que el Consistorio da informaciones contradictorias a los usuarios a la hora de concertar las c

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