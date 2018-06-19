FACUA avisa de la retirada de un lote del medicamento Okaldol con cafeína comprimidos masticables
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta farmacéutica en la que advierte de que el lote en cuestión es el J-02, con fecha de caducidad el 30 de noviembre de 2019.
FACUA.org
España-19/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de la retirada del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales de todas las unidades distribuidas del lote J-02 del medicamento Okaldol con cafeína comprimidos masticables (12 unidades).
La Agencia Española de