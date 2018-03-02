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FACUA avisa de una campaña de 'phishing' para capturar el usuario y la contraseña de los clientes del Santander

A los afectados les llega un correo electrónico que contiene una información falsa propiciando que se pulse en el enlace que aparece, que redirige a una web fraudulenta que suplanta a la del banco.

FACUA.org
España-02/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de phishing que suplanta al Banco Santander para capturar el usuario y la contraseña de sus clientes.

Los afectados reciben un correo eléctronico que ofrece una información falsa propiciando que

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