FACUA Cádiz aconseja a los afectados por la huelga de Correos que presenten reclamaciones
La asociación recuerda que, según la normativa vigente, la empresa está obligada a realizar las entregas, al menos, de lunes a viernes.
FACUA.org
Cádiz-28/04/2016
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FACUA Cádiz aconseja a los usuarios que se vean afectados por cualquier incidencia originada por la huelga que los trabajadores de Correos han convocado para este viernes 29 de abril en la provincia que formulen las oportunas reclamaciones ante dicha empresa pública. Este paro se un