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FACUA Cádiz acude a la Defensora del Pueblo por los problemas para obtener determinados permisos de conducción en el Campo de Gibraltar

Actualmente, para carnés distintos del tipo B, los interesados tienen que desplazarse hasta Jerez o San Fernando al no existir las instalaciones necesarias.

FACUA.org
Cádiz-17/02/2011
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FACUA Cádiz ha presentado una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo por la situación que padecen los usuarios del Campo de Gibraltar que se presentan a los exámenes prácticos para la consecución de los permisos de conducción AM, A1, A2, A, C1,

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