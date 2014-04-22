FACUA Cádiz alerta de nuevos fraudes en las revisiones de gas en la localidad de Rota
La asociación recomienda no permitir el acceso al domicilio de ‘supuestos técnicos’ sin que se haya contratado el servicio previamente.
FACUA.org
Cádiz-22/04/2014
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FACUA Cádiz alerta nuevamente a los usuarios sobre fraudes y abusos en las revisiones de las instalaciones de gas butano. En este caso, desde la semana pasada, la asociación está recibiendo un importante número de consultas relacionadas con este asunto formuladas por v