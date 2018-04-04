FACUA Cádiz alerta de que los técnicos de Aqualuz no tienen relación con la empresa municipal de aguas
La asociación ha recibido numerosas consultas de los usuarios tras la carta enviada por la compañía en la que anuncia la visita de un técnico para analizar este suministro.
FACUA.org
Cádiz-04/04/2018
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FACUA Cádiz alerta de que las visitas que está programando a domicilios la empresa Grupo Aqualuz son parte de una campaña sin ninguna relación con problemas en el suministro o la calidad del agua, que está suficientemente garantizada. Además, avisa de que