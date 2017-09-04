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FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada en La Línea

Se celebrará este miércoles 6 de septiembre a las 20 horas y transcurrirá desde el Hospital viejo hasta la Plaza de la Constitución de la localidad gaditana.

FACUA.org
Cádiz-04/09/2017
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FACUA Cádiz llama a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada en La Línea de la Concepción este miércoles 6 de septiembre en defensa de la sanidad pública.

La manifestación partirá de la puerta del Hospital V

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